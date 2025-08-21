ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್..‌ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ.. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇದೆಂಥಾ ದುರಂತ!

Anchor Sowmya rao: ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸೌಮ್ಯ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ʼನನ್ನ ತಂದೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು 120 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದರುʼ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..
ʼಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆವು. ಎರಡು ದಿನ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆವು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.. ಒಮ್ಮೆ, ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ,ʼ ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ʼಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಒಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಗುವಿನಂತಾದಳು.. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರುʼ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..
ʼಅದಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗುವಾದರು.. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾದೆ. ನಾನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಶೌಚ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳ ಡೈಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆʼ ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ಜಬರ್ಧಸ್ತ್ನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆದರೆ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಬರ್ಧಸ್ತ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.