ಅಪಾರ ಸಂಭಾವನೆ.. 25 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ! ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು..

Famous Anchor: ಟಿವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 01:49 PM IST
  • ಶ್ರೀಮುಖಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  • ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು

ಅಪಾರ ಸಂಭಾವನೆ.. 25 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ! ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು..

 Sreemukhi net worth: ಶ್ರೀಮುಖಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಜುಲೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಮುಖಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗಿಂತ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಶ್ರೀಮುಖಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆಂಕರ್‌ಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯವೇ ಶ್ರೀಮುಖಿ ನಿರೂಪಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮುಖಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮುಖಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮುಖಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿಯಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.‌ 

 

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

