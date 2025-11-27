"ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌..

Aneet Padda:ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ನಡಿಗೆ, ಸಂಗೀತದಂತಹ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು, ಡೇಟ್ಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಯಶಸ್ಸು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು. ನಟರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸುಂದರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು, 'ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು? ಅವಳು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಾಳೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಆ ಯುವ ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡ! ಅವರು 'ಸೈಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು... ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣಳು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ"- ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್