English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟ

ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟ

anil kapoor: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:16 PM IST
  • ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡೀಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಮುನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ
camera icon6
Guru Gochar
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
camera icon6
gold price hike
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
camera icon6
Siddaramaiah record
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟ

anil kapoor: ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ, “43 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅದ್ಭುತ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ NO.1

ಮುಂದುವರೆದು, “ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರಾ, ಸು ಫ್ರೋ ಸೋ, ಎಲ್ಲೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವ ಈ ಟ್ವೀಟ್, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಚಿಟ್ಟ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Anil kapoorToxic movieKannada cinemaKannada Film IndustryAnil Kapoor Tweet

Trending News