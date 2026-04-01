ಹಸಿವಾದರೆ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಈ 6 ಪ್ರಾಣಿಗಳು..! ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಕ್ರೆ..?

Interesting facts : ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ಹಸಿವಿನ ಬೆಂಕಿ' ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವ 6 ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಹಿಮಕರಡಿ: ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಶಾಖವು ಹಿಮಕರಡಿಗಳನ್ನು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸೀಲುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಂಡುಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಯಾನಕ ನಡವಳಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಂಪಾಂಜಿ: ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದಂತೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಂಡು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ: "ಕಾಡಿನ ರಾಜ" ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಂಹವು ನಾಯಕನಾದಾಗ, ಅದು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಸಿಂಹಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್: ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ತಪಿಪಾಸುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂತತಿಯು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಇತರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ: ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹುಚ್ಚರಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಅವು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.