  • ಹಸಿವಾದರೆ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಈ 6 ಪ್ರಾಣಿಗಳು..! ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಕ್ರೆ..?

Animals facts : ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾನು ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮರಿಯನ್ನೇ ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ..? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:21 PM IST
Interesting facts : ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ಹಸಿವಿನ ಬೆಂಕಿ' ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವ 6 ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಹಿಮಕರಡಿ: ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಶಾಖವು ಹಿಮಕರಡಿಗಳನ್ನು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸೀಲುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಂಡುಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಯಾನಕ ನಡವಳಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಂಪಾಂಜಿ: ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದಂತೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಂಡು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಂಹ: "ಕಾಡಿನ ರಾಜ" ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಂಹವು ನಾಯಕನಾದಾಗ, ಅದು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಸಿಂಹಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. 

ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್: ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ತಪಿಪಾಸುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂತತಿಯು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಇತರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಕೋಳಿ: ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹುಚ್ಚರಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಅವು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

