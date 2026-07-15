/ಅನಿರುದ್ಧ್-ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್!.. ಆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್

Anirudh ravichander and kavya maran wedding: ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಹೈಪ್ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಊಹಾಪೋಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರ ವೈ.ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಂಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು.
ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಕನ್', ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್-ಕಾವ್ಯ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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