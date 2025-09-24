English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ.. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌!

Popular serial: ಜೀ ತಮಿಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಣ್ಣಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ದಿನದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:49 PM IST
  • ನಾಲ್ವರು ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಲು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕಥಾನಾಯಕನ ಜೀವನವೇ ಧಾರಾವಾಹಿ
  • ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಧಾರವಾಹಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ.. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌!

Anna Tamil Serial: ಅಣ್ಣಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾವುಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮಿರ್ಚಿ ಸೆಂಥಿಲ್, ಸನ್ ಟಿವಿಯ ‘ನಂದಿನಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮ್ ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಲು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕಥಾನಾಯಕನ ಜೀವನವೇ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಡದ ಕೊಲೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಜೈಲು ಸೇರುವ ಷಣ್ಮುಗ, ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ತಂಗಿಯರನ್ನು ಸಾಕಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಧಾರವಾಹಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕಿ ಭರಣಿ (ನಿತ್ಯ ರಾಮ್)  ಷಣ್ಮುಗ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಭರಣಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆಯಾದರೂ, ನಂತರ ಷಣ್ಮುಖನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ... ಬರಣಿ - ಷಣ್ಮುಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಭರಣಿಯ ತಂದೆಯೇ. ಷಣ್ಮುಖನ ತಾಯಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವನೇ ಕಾರಣ.. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ದಿನದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಷಣ್ಮುಖನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಂಥಿಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 28ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇವರ ಎದುರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮ್ 20ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್ 15ರಿಂದ 18 ಸಾವಿರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್ ಪ್ರೀತಾ ಸುರೇಶ್ ರು.10,000 ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಜಲ್ ಹಮೀದ್ 15 ಸಾವಿರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಶ್ರೀಲತಾ 8000ದಿಂದ 10,000 ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಟಿಪಿ ರೋಸರಿ 12 ಸಾವಿರ.. ರತ್ನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸುನಿತಾಗೆ 10,000 ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರಿ ಕೋಪನ್ 8000 ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಲಕಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೇಮಾ ಸಿನ್‌ರಾಜ್ ಸಂಭಾವನೆ 6,000. ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ 'ಅಣ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ 500 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಜೀ ತಮಿಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಸರವಣನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 
 

