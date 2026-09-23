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ಅನಂತರ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಟಿವಿ-2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

annthara kisan tv2 film trailer release: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನ್ನಮುಟ್ಟುವ ಕಥಾಹಂದರವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ತ್ರಿಲೋಕ್ ಚಂದರ್ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಜತೆಗೆ ತರು ಫಿಲಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿ "ಅನಂತರ ಇ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಟಿವಿ-2" ಎಂಬ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 23, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:27 AM IST
ಅನಂತರ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಟಿವಿ-2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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