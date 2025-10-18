Annu Kapoor Kissing Scene Controversy: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಟನೇ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.. ಹೌದು ಇವರು ಮಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ವಿವಾದವನ್ನು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೇ ಎಂತಹ ಸೀನ್ ಬಂದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ-ನಟಿಯರೂ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಅವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದು ಕಥೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.. ಈ ನಟನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು.. ಇದು ನಟನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅನ್ನು ಕಪೂರ್..
ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪೂರ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾತ್ ಖೂನ್ ಮಾಫ್ ಚಿತ್ರದ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್..ʼಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು 'ಬೇಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಇಂತಹ ಸೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ..ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಳಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಇದಲ್ಲದೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನು, "ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೌದು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು 'ಹುಡುಗಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.