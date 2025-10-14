ತಮನ್ನಾ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 69ರ ಹಿರಿಯ ನಟ! ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾತು

Tamannah Bhatia : ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 69 ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಅನ್ನು ಕಪೂರ್, "ಮಾಶಲ್ಲಾ, ಎಂತಹ ಹಾಲಿನಂತಹ ದೇಹ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮನ್ನಾ ಅವರ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್, 'ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ "ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಹುದು, ಸರಿ?" ಎಂದು ನಾಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಕರ ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ "ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಜಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.