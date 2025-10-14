English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತಮನ್ನಾ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 69ರ ಹಿರಿಯ ನಟ! ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾತು

ತಮನ್ನಾ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 69ರ ಹಿರಿಯ ನಟ! ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾತು

Annu Kapoor on Tamannah : ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 69ರ ಹರೆಯದ ಈ ಹೀರೋ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:12 PM IST
    • ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ
    • 69ರ ಹರೆಯದ ಈ ಹೀರೋ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

ತಮನ್ನಾ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 69ರ ಹಿರಿಯ ನಟ! ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾತು

Tamannah Bhatia : ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 69 ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಅನ್ನು ಕಪೂರ್, "ಮಾಶಲ್ಲಾ, ಎಂತಹ ಹಾಲಿನಂತಹ ದೇಹ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ಮನಿಷ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹರ್ಮೆಸ್ ಬಿರ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮನ್ನಾ ಅವರ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್, 'ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ "ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಹುದು, ಸರಿ?" ಎಂದು ನಾಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಕರ ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ "ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಜಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

