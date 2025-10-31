ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌ ಲವ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೂ ರೆಡಿಯಾದ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

Actress anupama parameswaran: 'ಪ್ರೇಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್, ಆ ನಂತರ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನುಪಮಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್. ಅನುಪಮಾ ಅವರು ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, "ನಾನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ." ಎಂದಿದ್ದರು.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಧ್ರುವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ 'ಬೈಸನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ನಗು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಸನ್ನೆಗಳಿಂದ, ಅವರು ಯುವಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಭಾಗವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.