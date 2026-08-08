ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಇದೀಗ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ
ಈಶ್ವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್
ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖರ್ಜಿ. ಆಗ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ.
‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ’ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ರವಿ ಮಾಮ’ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ರವಿ ಮಾಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿ ಅನು!
‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ‘ಕ್ರಾಂತಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗೂ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್!
‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲನಟಿ ಅನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳು ಇದೀಗ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.