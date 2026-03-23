ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ.. ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜತೆ ನಟನೆ, ಈ ಹೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ರೀ!

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರಂತೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:41 PM IST
  ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ
  ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ
  ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ

Anushka Sharma join to Allu Arjun movie AA22xA6: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಣಿಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಡದ AA22xA6 ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಚೆಲುವೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ AA22xA6 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಓಕೆ ಎಂದರೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಕಾಯ್‌ ಅವರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಲೀ ಇಬ್ಬರು ಜವಾನ್‌ ಮೂವಿ ಮೂಲಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಕೂಡ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

AA22xA6 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ‌ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ.‌ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅವತಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಈ ಅಟ್ಲೀ ಸಿನಿಮಾ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಬಿಗ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

