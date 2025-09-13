English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಜಗಳ! ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ದಿಲ್ ಧಡಕ್ನೆ ದೋ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 13, 2025, 01:06 PM IST
  • ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ.
  • ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ.
  • ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ʻದಿಲ್ ಧಡಕ್ನೆ ದೋʼ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಅನುಭವಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ NH10 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಎಂಬ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ಅನುಷ್ಕಾ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನು "ಅಸಭ್ಯ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಆತ "ಸ್ವೀಟ್‌ ಪರ್ಸನ್‌" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, "ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದರ್ಶನ್ ಸಿಹಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ 'ಕಹಾನ್? (ಎಲ್ಲಿ)' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದುಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಬೀರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡೆ."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನರಕದ ಮುಂದೆ ಆ ನೋವು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ! ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಸೋಪಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ..

"ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಅವಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ 'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇ ಇಸೆ ಅಚೆ ಸೆ ರೋಡ್ ಮಾರುಂಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್‌ ಎಂದು ಆಕೆ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು" ಎಂದು ಕಶ್ನೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 20, 1995 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ 2014 ರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಬ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಚೊಟ್ಟಿ ಬಹು (2008-2010) ಮತ್ತು ಡೆವೊನ್ ಕೆ ದೇವ್... ಮಹಾದೇವ್ (2011-2014) ನಂತಹ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ NH10, ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ತಲೆ ಒಡೆದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Darshan Kumaaranushka sharmapriyanka ChopraDil Dhadakne DoNH10

