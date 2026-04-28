Anushka Shetty : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಇ. ನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ತಾವು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡದೆ ಬೆಳೆದ ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ನಟರು ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಮರುದಿನವೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬರಲು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ನಂತರ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದು ಆಡಿಷನ್ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪರ್ಮಿತ್ ಥಕ್ಕರ್ ಸಹ ಅದೇ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಆತಂಕಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಮೇಕಪ್ ಎಂದು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಲು ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವಂದನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು.
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬಹಳ ದಯೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫಾದರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
