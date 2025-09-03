English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರಾ ಅನುಷ್ಕಾ..? ಪ್ರಬಾಸ್‌ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ನಟಿ

actress life : ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫ್ಯಾನ್‌ ಬೇಸ್‌ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 3, 2025, 05:24 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಹುಬಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರಾ ಅನುಷ್ಕಾ..? ಪ್ರಬಾಸ್‌ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ನಟಿ

Anushka Shetty: ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ – “ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಮುಂದುವರಿದು, “ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಥೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಹುಬಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಾಹುಬಲಿಯ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಘಾಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ – ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೋಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ‘ಮಿರ್ಚಿ’, ‘ಬಿಲ್ಲಾ’, ‘ಬಾಹುಬಲಿ 1’ ಮತ್ತು ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

 

