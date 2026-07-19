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ಆತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ Propose ಮಾಡಿದ.. ನಾನು OK ಅಂದೆ! ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ

Anushka shetty reveals her first love: ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:41 PM IST
ಆತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ Propose ಮಾಡಿದ.. ನಾನು OK ಅಂದೆ! ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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