/ಆತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ Propose ಮಾಡಿದ.. ನಾನು OK ಅಂದೆ! ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ

Anushka shetty reveals her first love: ಅನುಷ್ಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ನಟಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಖವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ 'ಜೇಜಮ್ಮ' ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಂಧತಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಮತಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನಮ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವೀಟಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ನಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವೇ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ತಾನು ತಕ್ಷಣ 'ಸರಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ತಂಡ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಕ್ರಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
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