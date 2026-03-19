ಕೊನೆಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ..! ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಎಂದ್ದಿದ್ದೇಕೆ ಸ್ವೀಟಿ ತಂಡ..?

Anushka Shetty team on Marriage : ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಿತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಗೆ ಮದುವೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.. ಯಾರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ತಂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಗಿಮಿಕ್ ಅಥವಾ 'ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್'ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದವರಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಲು ಬಯಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಗ್ರಹವೂ ಆಗಿದೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಟಿ ಯಾವ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..