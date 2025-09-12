ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..! ಸ್ವೀಟಿ ಇಂಥಾ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ..?

Anushka Shetty news : ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಮತಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಘಾಟಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಾಟಿಯ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು.. ಆ ದಿನ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪುನರ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅನುಷ್ಕಾ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ "ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕಿಗೆ.. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಸ್ವತ: ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು 37 ವರ್ಷದ ನಟನ ಸಾವು.! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈಗ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.