English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..! ಸ್ವೀಟಿ ಇಂಥಾ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ..?

Anushka Shetty : ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅರುಂಧತಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:53 PM IST
    • ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
    • ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದರು.
    • ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon6
Ajith Breakup With Heera
ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌! ಅದರ್ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು
camera icon13
dmart Deals
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌! ಅದರ್ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ: ಶನಿ-ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!!
camera icon5
Shadashtak Yoga 2025
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ: ಶನಿ-ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!!
ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..! ಸ್ವೀಟಿ ಇಂಥಾ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ..?

Anushka Shetty news : ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಮತಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.    

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಘಾಟಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಾಟಿಯ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು.. ಆ ದಿನ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪುನರ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅನುಷ್ಕಾ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.   

ಅನುಷ್ಕಾ  "ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕಿಗೆ.. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಸ್ವತ: ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು 37 ವರ್ಷದ ನಟನ ಸಾವು.! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈಗ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Anushka ShettyAnushka Shetty postAnushka Shetty newsAnushka Shetty social media

Trending News