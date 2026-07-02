/ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ನಟಿ ದಿವಂಗತ ಅಪರ್ಣಾ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್‌! ಪತಿಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

Aparna last film: ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಾಮಾಯನ ನಾಳೆ (ಜುಲೈ 3)ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ದಿವಂಗತ ಅಪರ್ಣಾ ವಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರ್ಣಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜುಲೈ11 2024ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅಪರ್ಣಾ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಪತಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಸ್ತಾರೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈಗ ಪತ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ವಸ್ತಾರೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ ' ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ವರ್ಷಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಥೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೆ ಎಂದರು.