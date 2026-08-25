/11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌!.. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ

Aparna Thomas Jeeva Joseph divorce: ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜೋಡಿ ಸರಿಗಮಪ ಕೇರಳಂ ನಿರೂಪಕ ಜೀವಾ ಜೋಸೆಫ್ (Jeeva Joseph) ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಥಾಮಸ್ (Aparna Thomas) 2015ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಇಬ್ಬರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ (Divorce) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ
ಜೀವಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಥಾಮಸ್ 2015ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 24-08-2015ರಿಂದ 24-08-2026ರವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಾ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಂತೋಷ, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೀವಾ ವಿವಾಹವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಧೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಗಳಿಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"11 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವು ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ,ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣ 11 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ"
ಸದ್ಯ 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.