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11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌!.. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ

Aparna Thomas Jeeva Joseph divorce: ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ  ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST
11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌!.. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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