ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿದೆಯೇ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ನಿಂದ ನಲುಗಿಹೋದ OG ನಟ..

Arjun Das emotional post: 'ಖೈದಿ' ಮತ್ತು 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯಂಕರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಅನೀತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:15 PM IST
  ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕೆಲವೇ ನಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಒಬ್ಬರು
  ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ, ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon8
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
camera icon6
heart attack
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ 5 ನಿಯಮಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ..! ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಣರಾಗ್ತಾರೆ
camera icon6
Aishwarya Rai
ಈ 5 ನಿಯಮಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ..! ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಣರಾಗ್ತಾರೆ
ಈ 7 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು..! ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
camera icon7
Must watch movie
ಈ 7 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು..! ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕೆಲವೇ ನಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ, ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ 2012 ರಲ್ಲಿ 'ಪೆರುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಖೈಧಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.. ಆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ನಂತರದ 'ಅಂಧಕಾರಂ' ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ನಟನಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತು.. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ 'ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್' ಡೈಲಾಗ್‌ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್‌ನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. 

ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು 'ಪೋರ್' ಮತ್ತು 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಪೆಸುಮ್ ಸುಲ್ತಾನ' ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಓಝಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, "ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, "ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

