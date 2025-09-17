ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.! ಈಗ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ

Arjun Kapoor affairs : ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ತಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಮಲತಾಯಿ ಹಿರಿಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ. ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಆ ನಟ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 40 ವರ್ಷ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂಂ ಕಿಯಾ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ "ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೇನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಇದರ ಬಜೆಟ್ ₹350 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹375 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.