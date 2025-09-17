English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.! ಈಗ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ

Guess Actor : ಈ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಹ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಯಾರು ಆ ನಟ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:12 PM IST
    • ಈ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ.
    • ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಹ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು..

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.! ಈಗ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ

Arjun Kapoor affairs : ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ತಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಮಲತಾಯಿ ಹಿರಿಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ. ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಆ ನಟ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ

ಹೌದು.. ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 40 ವರ್ಷ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂಂ ಕಿಯಾ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IIT 163 ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್, ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗುವ ಕನಸು, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ನಟಿ.!

ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ "ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೇನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಇದರ ಬಜೆಟ್ ₹350 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹375 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Arjun KapoorSalman KhanArpita KhanMalaika Arora

