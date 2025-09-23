ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ.! ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ?

Arjun Kapoor Malaika Arora : ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಹೌದು.. ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಜೆಥ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಲೈಕಾ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಲೈಕಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರತ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.