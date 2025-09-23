English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ.! ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ?

Homebound premiere : ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಲವ್‌-ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೂರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:50 PM IST
    • ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಲವ್‌-ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
    • ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
    • ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ.! ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ?

Arjun Kapoor Malaika Arora : ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. 

ಹೌದು.. ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಯ್ಯೋ..! ಇವರೂ ಎಲ್ಲರಂತಾದರಲ್ಲ.. ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌ 

'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಜೆಥ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಲೈಕಾ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಲೈಕಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರತ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ..! ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Arjun KapoorMalaika Arorahomebound premiereArjun Kapoor Malaika Arora relationship

