aryavardhan guruji on bigg boss: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಫರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸಿಕೊಂಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಕರೆಯಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೇಳೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಕರೆದರೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕಾಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದರೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೇಳಿದೆ“ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? ನನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತೆಗೆಕೊಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಹಳ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನಅವರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.