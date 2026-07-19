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ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ common mansನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ!...

aryavardhan guruji on bigg boss: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ common mansನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್‌ ಗುರೂಜಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:24 PM IST
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ common mansನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ!...
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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