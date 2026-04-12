ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು 

Asha Bhsle : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ 92 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಆಶಾ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಪ್ರತೀತ್ ಸಮದಾನಿ ಅವರು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ!.. ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೌಡ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಸಮದಾನಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಪ್, ಗಜಲ್ಗಳು, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಭಾಷೆಗಳ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗಾಯಕಿ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 1933 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಶಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆಯವರ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯಾ ತೂ ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ, ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್, ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೈ ತುಮ್ನೆ ಜೋ ದಿಲ್ ಕೋ, ಜುಮ್ಕಾ ಗಿರಾ ರೇ, ಯೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್, ದಿಲ್ ಚೀಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಓ ಮೇರೆ ಸೋನಾ ರೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ ಆಂಖೋನ್ ಕಿ ಮಸ್ತಿ ಕೆ ಮಸ್ತಾನೆ ಹಜಾರೋನ್ ಹಜಾರೋನ್ ಹಜಾರೋನ್ ಹಜಾರೋನ್ ಹಜಾರೋನ್ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ಧ್ರುವತಾರೆಯ ಅಗಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.. ಆದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅಜರಾಮರ..