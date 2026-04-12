ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ.. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಾವುಕ

Asha Bhosle passes away: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸಿರಿ ಕಂಠದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಹಾಡಿನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದರು. ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ (92) ಅವರು ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾನಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಪಾಪ್ ಹಾಗೂ ಗಜಲ್ಗನಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುವೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಡಾ.ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಡಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಹ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾನಗಲ್ ನೆನೆಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೇ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೋವು ಉಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು. ಈವರೆಗೆ ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೇ ಅವರು, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕವ್ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಗಜಲ್ಗಳು, ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅವರು 1940ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದರು. ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ಏಳುಬೀಳಿನ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರೂ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳು ಮನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
