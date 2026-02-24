Rashmika mandanna marriage: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆ.26ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ..ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೊಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮೆಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಉಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಗೆಳೆಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 100 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ.I
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಸ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಉದಯಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಅವರು ವಿಜಯ್ -ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ಧಾರೆ.ಇನ್ನೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಉದಯಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಪುರದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೆಲ ಆಪ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮದುವೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮೆಹಂದಿ, ಹಳದಿ , ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಹೊಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 117 ವಿಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೂಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರೆಸೆಪ್ಶನ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ರೆಸೆಪ್ಶನ್ಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
