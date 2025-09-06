ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..! ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ..! ಎನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

Ashish Kapoor case updates : ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಶಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಮೊದಲು, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, ಶುಕ್ರವಾರ ನಟನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಎನ್ಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಟನನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
Ashish Kapoor case : ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.