  • BBK 12: "ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಗೊತ್ತು; ಈಡಿಯೆಟ್‌..." ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ನಿಂದನೆ!! ಈ ಇಬ್ಬರ ದುರಹಂಕಾರ ಅತಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

Ashwini Gowda insulted Rakshita Shetty: ಜಾನ್ವಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು "ಬರ್ಲಿ ಅವಳು, ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಳೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಫ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:48 AM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ
    • ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BBK 12: "ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಗೊತ್ತು; ಈಡಿಯೆಟ್‌..." ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ನಿಂದನೆ!! ಈ ಇಬ್ಬರ ದುರಹಂಕಾರ ಅತಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

Ashwini Gowda insulted Rakshita Shetty: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಫೈನಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಗಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.‌ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

ಜಾನ್ವಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು "ಬರ್ಲಿ ಅವಳು, ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಳೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಫ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಧ್ಯೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂದು "ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗುರು ಅವಳು" ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. "ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಂಗೇನು ಮೆಚ್ಯೂರಿ ಇಲ್ವಾ" ಅಂತ ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ "ಹೌದು ನೀವು ಚೈಲ್ಡೇ. ದೊಡ್ಡ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನೀವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೈಂ ಜೈಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ರೇಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎದ್ದು"ಏಯ್" ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
"ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಕ್ಕೋ" ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗದರುತ್ತಾರೆ. "ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್​ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಈಡಿಯಟ್" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ರಕ್ಷಿತಾ, "ನಾನು ನೂರು ಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್​ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮಾ" ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 

"ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾಳ ಸೂಟ್​ಕೇಸ್ ತೆಗೆದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಹಂಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಜಾನ್ವಿಯೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಈಗ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್..‌ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ! ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ವಿದಿ..

ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. 

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

