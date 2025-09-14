English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಓದಿದ್ದೇನು... ಇವರು ಯಾರ ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

Ashwini Puneeth Rajkumar Education Details: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಓದಿದ್ದೇನು.. ಇವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:27 PM IST
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಓದಿದ್ದೇನು
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ತಂದೆ ಯಾರು

Trending Photos

ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಓದಿದ್ದೇನು... ಇವರು ಯಾರ ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

Ashwini Puneeth Rajkumar : ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಮಡದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಿಆರ್‌ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಹೌಸ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್‌ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಓದಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆ ದಿನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ  

ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನವರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 14 ಮಾರ್ಚ್‌ 1981 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು 43 ವರ್ಷ. 

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1999 ರಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದ ಪುನೀತ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ದೃತಿ ಮತ್ತು ವಂದಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. 

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಬಾಗಮನೆ ರೇವನಾಥ್. ಇವರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ: ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, 700 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ!  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Ashwini Puneeth RajkumarPuneeth RajkumarAshwini Puneeth Rajkumar EducationAshwini Puneeth Rajkumar Father

Trending News