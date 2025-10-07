ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ! ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಯಲು

Venu Swamy prediction : ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜಾತಕದ ಫಲಿತಾಂಶವೋ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹವಾದರೂ, ಆ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ, ಈಗ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ನಂತರ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಾತಕವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾತಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದ ಜಾತಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗಡ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಂಡವೆಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಾರು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರು ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆ ನಡೆದು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.