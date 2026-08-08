/Toxic Trailer Time: ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Toxic Trailer: ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ (Toxic Movie) ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸುದ್ದಿಯೇ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 8) ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೀಸರ್, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2026) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಪಾಲಿ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ನಟರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಈವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "The Countdown Has Begun… #ToxicTrailer on 08-08-2026" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಂದೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಥೆ, ಅಭಿನಯ- ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್!
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರಾಯನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7:01 PM ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಜ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Darshan Case: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.