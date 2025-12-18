English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾಳೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವತಾರ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ..! ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ನಾಳೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವತಾರ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ..! ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

Avatar 3 updates : ಅವತಾರ್ 3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅವತಾರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:34 PM IST
    • ಅವತಾರ್ 3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
    • ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
    • ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅವತಾರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಾಳೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವತಾರ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ..! ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

Avatar Fire and Ash : ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ "ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್" 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ನಾಳೆ ಪ್ರಂಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್‌, ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದೀಗ  ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ Avatar Fire and Ash ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?

ಅವತಾರ್ 3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ 'ಬೆಂಕಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಡೋರಾ ಗ್ರಹದ ಹೊಸ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Avatar 3Avatar Fire and AshAvatar MovieJames Cameron

