Avatar Fire and Ash : ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ "ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್" 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ನಾಳೆ ಪ್ರಂಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ Avatar Fire and Ash ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
ಅವತಾರ್ 3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ 'ಬೆಂಕಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಡೋರಾ ಗ್ರಹದ ಹೊಸ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.