ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾದ ಅವತಾರ ಫೈರ್ ಅಂಡ ಆಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಅವತಾರ ಫೈರ್ ಅಂಡ ಆಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಜನ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅವತಾರ ಫೈರ್ ಅಂಡ ಆಶ್ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಅವತಾರ-3 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಆರು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 3ಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಮೀಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಗಳು ಅವತಾರ ಭಾಗ- 1 (2009) ಹಾಗೂ ಅವತಾರ ದೀ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ (2022) ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಈ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
