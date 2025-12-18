English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆಶ್‌.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆಶ್‌.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

ಈಗಾಗಲೇ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೀರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:38 AM IST
  • ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ?
  • ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತೊರೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ..! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ
camera icon7
Coach Gautam Gambhir
ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತೊರೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ..! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
India's first petrol pump
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?
&#039;ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...&#039; ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ
camera icon9
dhurandhar actor
'ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
camera icon5
Rashmika mandana bachelor party
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆಶ್‌.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!
Pic credit: Avatar 3: Fire and Ash

ಟೈಟಾನಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾದ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ ಆಶ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ ಆಶ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಜನ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅವತಾರ ಫೈರ್‌ ಅಂಡ ಆಶ್‌ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.      

ಅವತಾರ-3 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 25 ಕ್ರಿಸ್‌ ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಆರು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, 3ಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಮೀಯಂ ಲಾರ್ಜ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?

ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಗಳು ಅವತಾರ ಭಾಗ- 1 (2009) ಹಾಗೂ ಅವತಾರ ದೀ ವೇ ಆಫ್‌ ವಾಟರ್‌ (2022) ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಈ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚಳಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Avatar Fire and AshAvatar ReleaseIndian theatresglobal rolloutdisney

Trending News