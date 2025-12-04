50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ.. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಮೂಲದ AVM ಸರವಣನ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ!

AVM Productions : ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎವಿಎಂ ಸರವಣನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎವಿಎಂ ಸರವಣನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಎವಿಎಂನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎ.ವಿ. ಮೇಯಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪುತ್ರ ಸರವಣನ್ 1945 ರಲ್ಲಿ AVM Productions ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1958 ರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಎವಿಎಂ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೂ AVM ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಭೂ ಕೈಲಾಸ, ಸದರಮೇ, ಆದರ್ಶ ಸತಿ, ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಜಾತಕ ಫಲ, ಗುಣಸಾಗರಿ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ವಸಂತಸೇನ ಸೇರಿವೆ.
50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ.ವಿ.ಎಂ. ಸರವಣನ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು.
ಎವಿಎಂ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ವಡಪಳನಿಯ ಎವಿಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎವಿಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.