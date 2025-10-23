English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ?

Bigg Boss updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನದಿಂದ ದೊಡ್ಮನೆ ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು.? ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:38 PM IST
Bigg Bos Ayesha : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ ತನ್ನ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಯೇಷಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈಗ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಹೌದು.. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ, ಈಗ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಯೇಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಕಾರಣ ಆಯೇಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ, ತನುಜಾ, ರಾಮು ರಾಥೋಡ್, ಸಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

