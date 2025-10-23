ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ?

Bigg Bos Ayesha : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ ತನ್ನ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಯೇಷಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈಗ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ, ಈಗ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಯೇಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಕಾರಣ ಆಯೇಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ, ತನುಜಾ, ರಾಮು ರಾಥೋಡ್, ಸಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.