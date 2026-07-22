Ayesha Khan detained : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ 'ಶರಾರತ್' ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ವರ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ನಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯೇಷಾ "ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದರು.
ತದನಂತರ, ಸುಮಾರು 15 ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ವ್ಯಾನ್ನೊಳಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4-5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದಾಗ ತಾವು ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಆಕ್ರೋಶ: ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು? ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾದರ್ನಿಂದ ವರ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಂತರ, ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, "ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಪರಾಧವಾಯಿತು? ನಾನು ಸರಿಯಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್, ಚೈತ್ಯಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.