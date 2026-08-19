/‘ಧುರಂಧರ್’ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ? ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

Ayesha Khan engagement: ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಶರಾರತ್’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಯೇಷಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಊಹೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್?
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುದೇ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
‘ಧುರಂಧರ್’ನ ‘ಶರಾರತ್’ ಹಾಡಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ
ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಶರಾರತ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಆಯೇಷಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಯೇಷಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ
ಸದ್ಯ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.