Ayogya 2: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸತೀಶ್ ನಿನಾಸಂ ಇಂದು (ಜೂನ್ 20) ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ (Sathish Ninasam-Rachita Ram) ಅಭಿನಯದ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.. ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ.. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ರಚಿತಾ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ (Ayogya 2 Release) ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾರಾಗಣದ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು
ಇಂದು ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ "ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಹಾಡನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈ 22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಹಾಡು ಹಾಡಿರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಬಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿದರು.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರೋ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.. ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಖುಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ , ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನೆಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಂಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.. ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಟ ಸತೀಶ್ ನಿನಾಸಂ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿರುವ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಡಿರೋ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮುನೇಗೌಡರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ರೂ.2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ..