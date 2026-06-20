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ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಿಲೀಸ್‌ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ  ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್‌ ಹಾಗೂ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ  ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು,  ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾರಾಗಣದ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:15 PM IST
ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಿಲೀಸ್‌ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು

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Prajwal B

Prajwal B

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ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಿಲೀಸ್‌ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು
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