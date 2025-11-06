ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bachchan family: ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ದಶಕಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಸಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಬಿಗ್ ಬಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಬಿಸಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 1942 ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 83 ವರ್ಷ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅದೇ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಬಿಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 500 ರೂ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 3,190 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಆಡಿ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಟಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆಸ್ತಿ 163 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ. ಅವರು 2007 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸದಸ್ಯೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ..
ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರಹಗಾರ್ತಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು MxS ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವೇತಾ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 170 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಅನಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನವ್ಯಾ ನಂದಾ ದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನವ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು. ನವ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅರಾ ಹೆಲ್ತ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನವೇಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.