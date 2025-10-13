English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಚ್ಚನ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Bachchan family: ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:53 AM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
  • ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಎರಡು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಚ್ಚನ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Bachchan family: ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 'ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ನಂದಾ ನೆಯ್ವೇಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ನವ್ಯಾ ನಂದಾ ನೆಯ್ವೇಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಎರಡು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೂ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಟ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MaYaa (@mayaa.ymq)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಯಜಮಾನಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೇ?' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?', 'ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ (SIIMA ಮತ್ತು IIFA) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಯಾರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.' ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು, 'ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

 

 

