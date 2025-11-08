English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಾಹುಬಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜು ಮಗಳು ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ... ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು ನೋಡಿ!

ಬಾಹುಬಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜು ಮಗಳು ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ... ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು ನೋಡಿ!

Actor Sathyaraj Daughter: ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್‌ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 8, 2025, 07:11 PM IST
  • ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ
  • ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್‌
  • ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್‌ ಅವರ ಮಗಳು

ಬಾಹುಬಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜು ಮಗಳು ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ... ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು ನೋಡಿ!

Sathyaraj Daughter : ಸತ್ಯರಾಜ್.. ಈ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಈಗ ಅವರು ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಸತ್ಯರಾಜ್.. ಈಗ ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್‌ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್  ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

