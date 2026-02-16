English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌.. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿಯನದ ದೀ ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:09 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌.. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

Bahubali star Prabhas Fauji: ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್‌ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ (Hanu Raghavapudi) ಅವರು ನಿರ್ದೆಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿಯನದ ದೀ ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಏಟು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೌಜಿ ಮೂವಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌?

ಸದ್ಯ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿವೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಕೇರ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೈಗರ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

