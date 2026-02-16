Bahubali star Prabhas Fauji: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ (Hanu Raghavapudi) ಅವರು ನಿರ್ದೆಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಯನದ ದೀ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಏಟು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೌಜಿ ಮೂವಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಸದ್ಯ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿವೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಭಾಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
