Bandla Ganesh emotional: ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟ ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಈಗಲೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ದಿನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ದಿನ, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸರ್ ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹಜ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ನನಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ, ಯಾಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್.. ಸರ್.. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಟಪರ್ ಎಂದು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿತು. ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದದ್ದಾರೆ.
ಆ ಮಾತು ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ..ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅವಮಾನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಧನವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅವರು ಹಾಗೆ ಏಕೆ ವರ್ತಿಸಿದರು? ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.