ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (Voter ID) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 48ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ (ACJM) ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ನಟನಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಸಮನ್ಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ (NBW) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ: ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಾರಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಮೂಲ ಆರೋಪದ ಜೊತೆಗೆ 'ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ'ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಪವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬಂಧನವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.