ʻದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾಮವಿರುತ್ತೆ.. ಅದು ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ನಿಜ ಮುಖ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಆಪ್ತರು!

Actor Karthik: ನವರಸ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಿಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಾಯಿಲ್ವನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲೈಗಲ್ ಒಯ್ವತಿಲ್ಲೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮಗ ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಷಾದಕರವಾದ ಸಂಗತಿ.
ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅನೇಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಎನ್ನೈ ಅರಿಂದಾಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಭಾರತಿಕಣ್ಣನ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಟ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಖಾಸಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಧಾ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿವರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋದ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು."
