ನಾಳೆಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು... ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ʼ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 'ಮನದ ಕಡಲು' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ರಾಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆಯ ಹೆಸರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 01:47 PM IST
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಟಗರು' ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ʼಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ʼ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.  ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಸುಧಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಉಂಗುರ, ಬಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದ ಟಾಪ್ 5 ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು! "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್‌ ಬ್ರೇನ್‌"ಗೆ ಈ ಸುಂದರಿಯರೇ ಉದಾಹರಣೆ..

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್, ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಟಗರು ಚಿತ್ರದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧೀ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಉಂಗುರ, ಕಡಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದಾದನನ್ನೇ ʼಫ್ರೆಂಡುʼ ಅಂತಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ -11 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

