English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಇದೆ ಕಾರಣವೆಂದ ಮಗ..! ಏನದು?

ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಇದೆ ಕಾರಣವೆಂದ ಮಗ..! ಏನದು?

BBK 12 :ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೊರ ಬಂದಿರೊದು  ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ತಂದಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 1, 2025, 10:18 AM IST
  • "ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಿರುಚಾಡದೇ, ಇಲ್ಲೂ ಕಿರುಚಾಡದೇ ಆಯ್ತು"
  • ಜಾಹ್ನವಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಟಾಕ್‌

Trending Photos

ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?
camera icon4
ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
gold import
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?
camera icon7
Rcb new crusḩ sports cricket meet lauren bell
RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ
camera icon7
Buttermilk Benefits
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ
ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಇದೆ ಕಾರಣವೆಂದ ಮಗ..! ಏನದು?

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೊರ ಬಂದಿರೊದು  ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ತಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅವರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಹ್ನವಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೊತೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಶೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು..ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಜಾಹ್ನವಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಮಗ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಜಾಹ್ನವಿಗೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಲೂ ಜಾಹ್ನವಿಯವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.ಆದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನೆ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

​ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತಿವಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!

ಜಾಹ್ನವಿ ಸದಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ವೀವ್ ಆಗಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.ವಾದ-ವಿವಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿಯವರನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿಯವರ ಜರ್ನಿಯ ವಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಹ್ನವಿ ಇನ್ನೂ ಎಮೋಷನಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.. ಈ ವೇಳೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಅಮ್ಮ ಆಟ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ಹೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. 

ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಕಿರುಚಾಡದೇ.. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಿರುಚಾಡದೇ, ಇಲ್ಲೂ ಕಿರುಚಾಡದೇ. ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಕಿಚ್ಚ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ,ತಾಯಿ ಕರುಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾಹ್ನವಿಯವೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಚಿಣಿಮಿಣಿ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಯವರನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸುರ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅವರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್.ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಹೇನೆ ಇರಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK 12ContestantJanvieliminatedher son gave reasons

Trending News