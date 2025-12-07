ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾಟಕ ಬಯಲು...!

Rakhitha shetty opinion change : ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ರಕ್ಷಿತಾ ಆಡಿದ ರೀತಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಿಟೇಶನ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಮ ಆದದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಳು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದವರನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದರು..
ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು.. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ " ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು" ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆಯೇ ನಾನು ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರಾ ಹಾಗಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಅಂತಾ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗೋದು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಗಿಸಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಡೆವಿಲ್" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.."ಡೆವಿಲ್" ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ?