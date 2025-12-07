English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾಟಕ ಬಯಲು...!

ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾಟಕ ಬಯಲು...!

Rakhitha shetty opinion change : ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ರೀಸನ್‌ ಕೊಡದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 7, 2025, 12:41 PM IST
  • ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗೀನಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ..!
  • "ಹೌದು ನಾನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ"
  • "ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ" ಎಂದ ಕಿಚ್ಚ

Trending Photos

ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..
camera icon11
surya uranus neptune 2025 effects
ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
camera icon6
Jadeja
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌
camera icon7
Sara Tendulkar in Red suit
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌
ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾಟಕ ಬಯಲು...!

Rakhitha shetty opinion change : ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ರಕ್ಷಿತಾ ಆಡಿದ ರೀತಿ  ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಿಟೇಶನ್‌ ಆಗುವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಮ ಆದದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಳು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದವರನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದರು..

ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ  ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು.. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ " ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು"  ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ನಾನು ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಆದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ ಹಾಗಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಅಂತಾ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗೋದು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಟಾಪಿಕ್‌ ಮಗಿಸಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಡೆವಿಲ್‌" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.."ಡೆವಿಲ್‌" ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK 12rakhitha shettydrama sudeep reactionopinion change

Trending News